Ein Streit zwischen vier jungen Mädchen ist in der Nacht zu Mittwoch in Berlin eskaliert. Eines der Mädchen liegt jetzt verletzt im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Tatort ist die Zingster Straße an der Ecke zur Ahrenshooper Straße im Berliner Bezirk Neu-Hohenschönhausen.

Die Polizeisprecherin: „Nach derzeitigen Erkenntnissen ging eine 16-Jährige in Begleitung einer 15-Jährigen gegen 20.30 Uhr mit ihrem Hund Gassi, als ihnen ehemalige Freundinnen, die beide 16 Jahre alt sind, begegneten.“ Aus derzeit noch nicht geklärter Ursache kam es zwischen den Mädchen zunächst zu einem Wortgefecht. Dann eskalierte die Situation. Die Sprecherin weiter: „Aus der zunächst verbalen Auseinandersetzung soll dann eine körperliche entstanden sein, im Zuge derer eine der beiden ehemaligen Freundinnen der 16-jährigen Hundebesitzerin zunächst ins Gesicht gespuckt haben soll.“

Zudem soll sie die Hunde-Besitzerin festgehalten haben, während die zweite ehemalige Freundin „den Kopf der Attackierten nach unten gezogen und ihr mit dem Knie gegen diesen getreten haben soll.“ Zudem soll sie ihrem Opfer mit der Faust in den Bauch geschlagen haben.

Erst als die 15-Jährige schlichtend eingegriffen habe, hätten die beiden Tatverdächtigen von dem anderen Mädchen abgelassen. Die attackierten Jugendlichen flüchteten und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die verletzte 16-Jährige in Begleitung ihrer Mutter später in ein Krankenhaus. Die Jugendliche wurde laut Polizei stationär aufgenommen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.