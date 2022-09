Eine Frau ist am Freitagabend in der Richardstraße in Berlin-Neukölln angegriffen und verletzt worden. Nach ersten Informationen vom Tatort wurde die Frau gegen 22 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen von mindestens drei Personen mit Flaschen und einem E-Scooter beworfen.

Passanten eilten der Frau zu Hilfe und verjagten die Angreifer. Die Frau wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Mindestens ein Tatverdächtiger konnte durch Videoaufnahmen identifiziert werden und bekam noch in der gleichen Nacht Besuch von der Polizei.