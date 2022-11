Polizei nimmt drei Verdächtige nach Autodiebstahl fest Die Polizei in Brandenburg an der Havel hat in der Nacht zu Freitag drei Tatverdächtige festgenommen, die zuvor am Hauptbahnhof einen 62-Jährigen überfallen ... dpa

Brandenburg an der Havel -Die Polizei in Brandenburg an der Havel hat in der Nacht zu Freitag drei Tatverdächtige festgenommen, die zuvor am Hauptbahnhof einen 62-Jährigen überfallen und sein Fahrzeug gestohlen haben sollen.