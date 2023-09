Die Berliner Polizei hat am Dienstagnachmittag einen falschen Polizisten in Mitte festgenommen. Zivile Polizisten haben den Angaben zufolge einen 47-jährigen Mann beobachtet, der an verschiedenen touristischen Hotspots gezielt ausländische Berlin-Touristinnen und -Touristen ansprach und sich deren Personaldokumente zeigen ließ. Er soll sich auch ihre Geldbörsen zur „Kontrolle“ geben lassen haben.

Gegen 15 Uhr wurde der mutmaßliche Trickdieb im S-Bahnhof Friedrichstraße festgenommen. Am Mittwoch soll der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden.