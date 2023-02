Polizei nimmt mutmaßliche Zigarettenschmuggler fest Wegen des Verdachts auf Zigarettenschmuggel sind zwei Männer in Berlin festgenommen worden. Der 23-Jährige und der 27-Jährige wurden am Dienstag in ihren Woh... dpa

Berlin/Oranienburg (dpa/bb) – -Wegen des Verdachts auf Zigarettenschmuggel sind zwei Männer in Berlin festgenommen worden. Der 23-Jährige und der 27-Jährige wurden am Dienstag in ihren Wohnungen gestellt, wie das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Bei Durchsuchungen einer Ein-Zimmer-Wohnung und einer Gartenlaube zweier anderer Personen in Oranienburg (Oberhavel) fanden die Ermittler über 130.000 Euro Bargeld und mehr als 50.000 unversteuerte und unverzollte Zigaretten.