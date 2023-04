Einbrecher versteckt sich in Wohnung – Festnahme in Lichterfelde Der 43-Jährige habe sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte in der Einbruchswohnung versteckt, teilt die Polizei mit. dpa

Einbrecher in Wohnung, nachgestellte Szene. imago

Berlin -Die Polizei hat in Berlin-Lichterfelde einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher festgenommen. Der 43-Jährige habe sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte in der Einbruchswohnung versteckt, sei da aber im Flur gefunden und festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwei weitere Verdächtige seien vom Balkon der Wohnung gesprungen und entkommen.