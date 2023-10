Polizei Potsdam ermittelt nach Drohung im Medien-Bereich

Berlin -Nach Bombendrohungen gegen verschiedene Einrichtungen in mehreren Bundesländern ermittelt auch die Polizei Potsdam wegen einer Drohung. Welche Einrichtung konkret betroffen war, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Es handle sich um den Medien-Bereich.

Am Dienstagmorgen sei auf elektronischem Weg eine Drohung eingegangen. „Diese wurde im Polizeipräsidium umgehend geprüft und entsprechende Maßnahmen eingeleitet“, hieß es. Zum einsatztaktischen Vorgehen äußerte sich Polizei-Sprecher Mario Heinemann nicht. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion West bearbeitet den Fall.

Bundesweit lösten am Dienstag Bombendrohungen größere Polizeieinsätze aus. In Berlin ermittelt der Staatsschutz, nachdem Drohungen gegen Schulen, Medienhäuser und Botschaften eingingen. Auch der Berliner Hauptbahnhof war betroffen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen in den verschiedenen Bundesländern gibt, war zunächst offen.