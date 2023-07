Polizei: Raubtier in Zehlendorf nicht gefunden

Bonn -Auf der Suche nach dem Raubtier in Berlin führten Hinweise die Polizei am Nachmittag nach Zehlendorf - doch die Spur führte in Leere. „Die Gegend wurde abgesucht. Es fanden sich keine Hinweise oder Spuren, dass das Tier sich dort tatsächlich befunden hat“, teilte die Polizei am Donnerstag auf Twitter mit. Die Hinweise hätten sich auf den Bereich Waldfriedhof bezogen.

Damit geht die Suche nach der mutmaßlichen Löwin weiter. Um Mitternacht war ein Notruf und ein Video aus Kleinmachnow bei der Polizei eingegangen, das das Tier zeigen soll. Seither suchen die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot nach der Raubkatze.