Polizei räumt illegalen Rave mit Tausenden Partygästen Rund 3500 Menschen feierten seit Samstag auf einem leerstehenden Fabrikgelände in Modena. Jetzt beende die Polizei in einer friedlichen Aktion die Halloween-... dpa

Partygäste auf dem Gelände einer leerstehenden Fabrikhalle in Modena. A Press/dpa Massimo Paolone/LaPresse via ZUM

Modena -Die Behörden in der norditalienischen Stadt Modena haben eine seit Samstag laufende illegale Rave-Party mit Tausenden Technofans geräumt. Etwa 300 Polizisten rückten am Montagvormittag zu der leerstehenden Fabrikhalle auf einem verlassenen Gelände am Stadtrand an, wie mehrere Medien berichteten.