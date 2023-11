Polizei-Razzia bei Graffiti-Sprayer in Berlin: Betrunkene Mutter schreitet ein

Die Wohnung eines 22-jährigen Sprayers, der in 19 Fällen U- und S-Bahnen besprüht haben soll, wurde am Donnerstagmorgen durchsucht. Die Mutter verteidigte ihren Sohn so.