Berlin/Potsdam - Die Berliner und Brandenburger Polizei bereitet sich auch für diesen Montag auf zahlreiche angemeldete und unangemeldete Versammlungen von Corona-Kritikern und Impfgegnern vor. In der Hauptstadt werden sich ab 18 Uhr Gegner der Corona-Politik am Alexanderplatz versammeln. Sie wollen nach Angaben der Polizei zum Brandenburger Tor und dann wieder zurück zum Alexanderplatz gehen. Am Pariser Platz werden zwei angemeldete Kundgebungen unter dem Motto „Friedlicher Protest gegen 2 G“ und „Einigkeit, Recht und Freiheit“ stattfinden. Es sind zudem etliche Gegendemonstrationen angemeldet worden, darunter auch am Alexanderplatz.

Die Behörde erwartet, dass viele Menschen am Montagabend bei nicht angemeldeten Spaziergängen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen protestieren werden. „Es hat wieder eine Vielzahl an Aufrufen in den sozialen Netzwerken gegeben, sich spontan zu versammeln. Wir sind deshalb wie in den Wochen zuvor bestens vorbereitet und stadtweit im Einsatz“, sagte Polizeisprecher Michael Gassen der Berliner Zeitung. Die Polizei wolle mögliche Auseinandersetzungen zwischen Impfkritikern und Gegendemonstranten verhindern, hieß es. Zudem werden die Einsatzkräfte nicht angemeldete Ansammlungen auflösen.

Bei der Versammlungsbehörde angezeigte Gegendemonstrationen finden am Rathaus Pankow, vor der Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg, in der Altstadt Spandau und in Alt-Tegel statt. Auf dem Alice-Salomon-Platz in Hellersdorf gehen Menschen unter dem Motto „Nein zu Verschwörungsdenken und Spaziergängen mit Nazis“ auf die Straße. Vor dem Rathaus Köpenick versammeln sich Gegendemonstranten unter dem Motto „Demokratie heißt Solidarität statt Egoismus“.

Brandenburger Polizei rechnet mit Tausenden Demonstranten

In Brandenburg rechnet die Polizei landesweit mit mehreren tausend Teilnehmenden - allein in Cottbus mit einem unangemeldeten Protestzug von etwa 3000 Corona-Kritikern. Für den gesamten Süden Brandenburgs gebe es etwa 18 angemeldete und unangemeldete Versammlungen, sagte ein Polizeisprecher in Cottbus auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Darunter sind demnach Demonstrationen in Forst, Calau, Ruhland und Königs Wusterhausen. Proteste sind auch in Potsdam, Angermünde (Uckermark), Eberswalde (Barnim), Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) und Bad-Saarow (Oder-Spree) angemeldet. In Frankfurt (Oder) rechnet die Polizei mit einer Zahl Protestierender im hohen dreistelligen Bereich.

In Potsdam sind zudem Gegendemonstrationen geplant. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte bei jüngsten Gegenprotesten in der Landeshauptstadt mit einem Appell an Impfgegner für Aufsehen gesorgt: „Ihr müsst nicht mit Reichsbürgern, Rechtsradikalen, dem III. Weg, der AfD oder anderen rechten Parteien spazieren gehen, um Eure Meinung zu sagen. Eure freie Meinungsäußerung schützt der Staat“, hatte Schubert nach Angaben der Stadt an die Demonstrierenden gerichtet gesagt. Über seinen Aufruf hatte zunächst die Märkische Allgemeine berichtet.

Corona-Proteste: Polizeigewerkschaft warnt vor Überlastung

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnt unterdessen vor einer Überlastung der Polizei durch die zunehmenden Proteste gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen. „Dass wir das ganze Thema rund um Corona nicht zusätzlich brauchen, um Arbeit für die Polizei zu schaffen, ist ja auch klar. Wir müssen dann unsere Prioritäten neu setzen, andere Aufgaben bleiben dann liegen“, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Oliver Malchow der Rheinischen Post. Das Bundesinnenministerium sieht die Lage weniger dramatisch.

„Wir haben die Diskussion um Corona, trotzdem geht das normale Leben weiter“, sagte Malchow. Es mache etwas mit dem Sicherheitsgefühl der Menschen, wenn die Polizei nicht sofort zur Verfügung stehe, weil sie an anderer Stelle eingesetzt sei. „Es darf nicht dazu kommen, dass die Bürger an der Funktionstüchtigkeit des Staates zweifeln. Das könnte eine Gefahr sein.“

Der Gewerkschaftschef warnte die Bundesländer davor, aufgrund von Haushaltsnotlagen Personal bei der Polizei zu reduzieren. Das vorhandene Personal sei generell zu wenig. „Und wenn die ersten Länder aufgrund der knappen Haushalte durch Corona darüber nachdenken, Personal zu reduzieren, dann kann ich nur sagen: Hände weg.“ Es sei unübersehbar: „Wir haben definitiv keinen Personalüberschuss.“

Bundespolizei soll bei „Kapazitätsproblemen“ aushelfen

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte in Berlin, es gebe „schon seit längerer Zeit ein umfangreiches Protestgeschehen im Kontext der Corona-Situation“ und die Polizei sei darauf vorbereitet. „Die Einsatzkräfte der Länder waren bisher in der Lage, mit diesem Geschehen umzugehen“. Sofern dies erforderlich sei, gebe es auch Unterstützung von der Bundespolizei.

Über Folgen eines möglichen Ausfalls vieler Beamtinnen und Beamter wegen Quarantäne oder Isolation in der neuen Corona-Welle wollte der Ministeriumssprecher nicht spekulieren. Er könne „keine hypothetischen Diskussionen zur Entwicklung in den nächsten Wochen bedienen“.

Sofern es „Kapazitätsprobleme“ gebe, könne weiterhin Unterstützung der Bundespolizei angefordert werden. Auch die Heranziehung von Einsatzkräften aus anderen Bundesländern sei möglich.