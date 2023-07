Polizei rückt wegen Spielzeugwaffe zu Einsatz in Spandauer Schule aus

Die Polizei rückte am Freitag zu einem Einsatz in einer Schule in Spandau aus.

Die Polizei rückte am Freitag zu einem Einsatz in einer Schule in Spandau aus. Christoph Soeder/dpa

Die Polizei ist am Freitag wegen einer Spielzeugpistole zu einem Einsatz in einer Schule in Spandau ausgerückt. Wie die Polizei am Vormittag auf Twitter mitteilte, gab es einen Hinweis „auf eine mögliche Gefährdungssituation an mehreren Schulen in Spandau“. Auch wenn es keinen konkreten Verdacht auf eine Straftat gebe, sei Beamte dort im Einsatz.

Etwa eine Stunde später stellte sich heraus: Eine Schülerin war mit einer Spielzeugpistole gesehen worden. Offenbar hatte man diese für eine echte Waffe gehalten. Die Schülerin hatte die Pistole dabei, weil sie später als Requisite in einem Theaterstück zum Einsatz kommen sollte. Laut Polizei belehrten die Beamten die Schulkinder über den Umgang mit Spielzeugwaffen, nachdem sich die Sache geklärt hatte.

#Entwarnung

Bei dem Gefährdungshinweis, handelte es sich um eine Spielzeugpistole mit der heute ein Theaterstück aufgeführt werden soll. Die Schülerin mit der Requisite wurde gefunden und unsere Kräfte haben die Schulkinder zum Umgang mit Spielzeugwaffen sensibilisiert. — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) July 7, 2023