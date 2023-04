Polizei schildert nach Internetvideo Vorfall auf Kotti-Wache Ein an diesem Wochenende verbreitetes Internetvideo zeigt einen mit Handschellen gefesselten Mann, der bäuchlings und regungslos auf einer Trage liegend von ... dpa

Berlin -Ein an diesem Wochenende verbreitetes Internetvideo zeigt einen mit Handschellen gefesselten Mann, der bäuchlings und regungslos auf einer Trage liegend von Rettungskräften aus der Polizeiwache am Kottbusser Tor transportiert wird - nun hat die Polizei den Vorfall aus ihrer Sicht geschildert. Demnach soll der 44 Jahre alte Mann in der Nacht zum Samstag in Berlin-Kreuzberg Passanten bepöbelt und angerempelt haben, wie die Pressestelle am Sonntag mitteilte. Alarmierte Polizisten hätten ihn zunächst beruhigen können und ihm „aus Eigensicherungsgründen“ Handschellen angelegt.