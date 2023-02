Polizei schließt Gewaltverbrechen bei toter 16-Jähriger aus Tagelang banges Warten und Hoffen, dann die schreckliche Nachricht: Die in Remshalden vermisste 16-Jährige ist tot. Doch die Polizei schließt ein Fremdversch... dpa

dpatopbilder - Bei der Suche nach einem vermissten 16-jährigen Mädchen aus Remshalden bei Stuttgart haben die Ermittler eine Leiche gefunden. Marijan Murat/dpa

Remshalden -Nach dem Fund der Leiche eines vermissten Mädchens aus dem württembergischen Remshalden geht die Polizei nicht von einem Gewaltverbrechen aus. „Ein Fremdverschulden ist auszuschließen“, teilte die Polizei am Freitag mit. Auf Grund der Gesamtumstände und des Ergebnisses der Obduktion sei „von einem suizidalen Geschehen auszugehen“. Es handele sich um eine seit mehr als einer Woche vermisste 16-Jährige. Die Tote war am Donnerstag in einem Waldstück gefunden worden. Zuvor hatte die Polizei tagelang nach der Jugendlichen gesucht.