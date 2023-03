Polizei: Schützin tötet sechs Menschen an US-Grundschule Bei Schüssen an einer Grundschule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind am Montag drei Kinder und drei Erwachsene getötet worden. Die mutmaßliche Sch... dpa

Washington/Nashville -Bei Schüssen an einer Grundschule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind am Montag drei Kinder und drei Erwachsene getötet worden. Die mutmaßliche Schützin sei tot, teilte die örtliche Polizei bei einer Pressekonferenz mit.