Polizei setzt bei Festnahme am Hauptbahnhof Schusswaffe ein

Berlin -Die Bundespolizei hat am Samstagnachmittag am Berliner Hauptbahnhof einen Ladendieb festgenommen. Dabei machte einer der Beamten von seiner Schusswaffe Gebrauch, wie ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zu Details des Einsatzes machte er keine Angaben. Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte, es seien mehrere Verletzte in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.