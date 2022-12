Polizei stellt 250 Tonnen illegale Böller sicher Das Abrennen illegaler, hoch explosiver Böller sehen Behörden und Verbände zunehmend mit Sorge. Händler verbotener Pyrotechnik sind nun bei einem grenzübersc... dpa

ARCHIV - Illegale Pyrotechnik ist hochgefährlich und kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen. Tobias Kleinschmidt/dpa

Enschede -Deutsche und niederländische Polizisten haben nach eigenen Angaben schätzungsweise rund 250 Tonnen Feuerwerk sichergestellt. Die gefährlichen Böller lagerten in einer Bunkeranlage in der deutschen Grenzregion bei Enschede und waren für den illegalen Verkauf an Privatleute bestimmt, wie die Polizeidirektion Osnabrück und die niederländische Polizei mitteilten. Zwei Menschen wurden demnach festgenommen.