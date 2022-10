Polizei: Störaktion in Berliner Nationalgalerie war kein Klimaprotest Am Sonntag hatte sich eine Frau neben das verglaste Gemälde „Clown“ von Henri de Toulouse-Lautrec geklebt und die Wandbespannung mit Kunstblut beworfen. Eine Klimademonstrantin war sie aber nicht. dpa

Blick auf die Alte Nationalgalerie. dpa/Christophe Gateau

Berlin -Die Berliner Polizei geht bei einer Störaktion in der Alten Nationalgalerie nicht von einem klimapolitischen Hintergrund aus. Es werde wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung nach einer entsprechenden Strafanzeige des Museums ermittelt, sagte eine Polizeisprechern am Montag. Polizisten waren am Sonntag alarmiert worden, weil eine Frau im Impressionistensaal das verglaste Gemälde „Clown“ von Henri de Toulouse-Lautrec und die dortige Wandbespannung mit einer Kunstblutflüssigkeit beworfen und sich an die Wand neben das Gemälde geklebt hatte.