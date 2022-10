Polizei stoppt Auto-Konvoi: Sportwagen beschlagnahmt Polizisten haben eine Reihe von hochmotorisierten Sportwagen gestoppt, deren Fahrer sich offensichtlich in Berlin-Tempelhof ein Rennen lieferten. Zuvor waren... dpa

Berlin (dpa/bb) -Polizisten haben eine Reihe von hochmotorisierten Sportwagen gestoppt, deren Fahrer sich offensichtlich in Berlin-Tempelhof ein Rennen lieferten. Zuvor waren am Dienstagnachmittag bei der Polizei diverse Notrufe eingegangen, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Demnach waren gegen 17.30 Uhr mehrere Fahrer aufgefallen, die im Konvoi zwischen der Straße Alt-Mariendorf und dem Tempelhofer Damm fuhren. Dabei beschleunigten sie stark und bremsten, teils blockierten sie auch die Fahrbahn. Polizisten kontrollierten die Autos von sechs Männern im Alter von 21 bis 33 Jahren, darunter ein Firmenfahrzeug sowie drei Miet- und zwei Privatfahrzeuge.