Polizei stoppt Autorennen in Berlin-Tegel: Drogen bei Festnahme gefunden

Zwei Raser liefern sich in der Nacht zu Donnerstag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Beamten nehmen die Insassen einen Autos fest. Der andere Wagen rast davon.

Die Polizei Berlin verfolgte in der Nacht zu Donnerstag zwei Raser. Rolf Kremming/imago

Die Berliner Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag ein Autorennen in Tegel gestoppt. Die Beamten wurden nach eigenen Angaben gegen 0.45 Uhr auf die beiden Autos aufmerksam, als sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Bernstorffstraße, Ecke Berliner Straße in Tegel passierten.

Die Fahrer der Wagen reagierten nicht auf die Polizei und fuhren weiter. Sie rasten dabei über eine rote Ampel und zwangen dadurch eine Busfahrerin zur Vollbremsung.

Autorennen in Berlin-Tegel: Zweites Fahrzeug entwischt der Polizei

Anschließend soll eines der beiden Fahrzeuge in den Gegenverkehr auf der Karolinenstraße gefahren sein. Dort konnte der Wagen anschließend auf einem Parkplatz gestoppt werden. Der 20-jährige Fahrer versuchte zunächst noch zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch wenig später auf der Humboldtinsel festgenommen werden, sein ebenfalls 20-jähriger Beifahrer wurde noch am Fahrzeug angetroffen.

Bei dem Fahrer konnten Drogen sowie ein Einhandmesser sichergestellt werden. Außerdem konnten im Kofferraum zwei zur Fahndung ausgeschriebene Kennzeichen sichergestellt werden. Das zweite Fahrzeug konnte über die Karolinenstraße in unbekannte Richtung flüchten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden Männer ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Die Polizei ermittelt.