Polizei stoppt bewaffnete Teenager in der Berliner-Ringbahn

Ein 16-jähriger Deutscher soll in der Ringbahn im Beisein einer Gruppe mit einem Springmesser hantiert haben, das in einem Schlagring integriert war.

Bundespolizei

Die Bundespolizei hat am Dienstagnachmittag einen 16-jährigen Teenager am Bahnhof Ostkreuz gestoppt. Er soll im Beisein seiner Begleiter in der Berliner Ringbahn mit einer Waffe hantiert haben.

Gegen 15:30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte demnach eine vierköpfige Jugendgruppe auf dem Ringbahnsteig, wie die Polizei auf Twitter mitteilt. Eine Frau hatte zuvor beobachtet, wie ein Jugendlicher in einer S-Bahn mit einem waffenähnlichen Gegenstand hantiert haben soll.

Bei der Kontrolle der Jugendlichen fanden die Beamtinnen und Beamten einen Schlagring mit integriertem Springmesser bei einem 16-Jährigen. Die Einsatzkräfte stellten das Messer sicher, informierten die Erziehungsberechtigte des 16-Jährigen und leiteten Ermittlungen aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den deutschen Staatsangehörigen ein.