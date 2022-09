Berlin - Erneut musste ein Auto-Hochzeitskorso in Luxus-Limousinen in Berlin wegen Verkehrsverstößen und Straftaten von der Polizei gestoppt werden. Dabei fuhren Fahrer am Sonntagabend auf Polizisten zu, einer durchbrach eine Absperrung, Teilnehmer leisteten aggressiv Widerstand und wurden festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei nahm mehrere Männer fest und musste Reizgas einsetzen. Ein Verdächtiger stand vermutlich unter Drogen und hatte einen falschen Ausweis. Die Hochzeitsgesellschaft war in Neukölln und Treptow unterwegs.

Vor einer Woche war ein Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft in Luxus-Limousinen direkt vor dem Brandenburger Tor aufgefallen. Die Polizei beschlagnahmte zwei Autos und zog zwei Führerscheine ein. Die Fahrer waren mit Warnblinkern, Hupen, aufheulenden Motoren und ständigem Beschleunigen und Abbremsen auf den gesperrten Pariser Platz direkt vor das Tor gefahren.