Polizei stoppt berauschten Mercedes-Fahrer in Berlin-Neukölln: Festnahme

In der Nähe des Hermannplatzes fiel der Polizei die auffällige Fahrweise eines Mercedes-Kombi auf. Die Beamten stoppten das Auto. Der Fahrer stand unter Drogen.

Der Fahrer des Mercedes während der Polizeikontrolle in Berlin-Neukölln.

Der Fahrer des Mercedes während der Polizeikontrolle in Berlin-Neukölln. Morris Pudwell

Die Polizei hat in Berlin-Neukölln einen Mercedes-Fahrer in der Nacht zu Dienstag gestoppt und vorübergehend festgenommen. Gegen 2.30 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung in Höhe des Hermannplatzes die auffällige Fahrweise eines Mercedes-Kombi aufgefallen. Die Beamten haben dann ersten Informationen zufolge entschieden, das Auto zu stoppen.

Im Fahrzeug haben sich bei der Kontrolle offenbar vier Personen befunden. Der Fahrer wirkte laut ersten Informationen teilweise benommen, hatte glasige Augen und stark geweitete Pupillen.

Dies veranlasste die Beamten, bei dem Fahrer einen freiwilligen Drogentest durchzuführen. Der Urintest fiel positiv auf illegale Substanzen aus. Der Fahrer wurde vorübergehend festgenommen und zur Blutentnahme auf eine Gefangenensammelstelle verbracht. Ein Insasse des Mercedes, der fahrtauglich war, setzte ohne den ursprünglichen Fahrer die Fahrt fort.