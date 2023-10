Die Polizei Berlin hat in der Nacht zu Sonntag nach einer Verfolgungsjagd einen Mann gefasst, der per Haftbefehl gesucht wurde. Laut Polizeibericht fiel der 28-Jährige der Besatzung eines Streifenwagens in Reinickendorf auf, als er mit seinem Wagen die Residenzstraße entlangraste. Nach einer Verfolgungsjagd per Auto und zu Fuß wurde der Mann festgenommen.

In dem von ihm genutzten Mietwagen fanden die Beamten den Angaben zufolge mutmaßliches Rauschgift und eine scharfe Schusswaffe nebst gefülltem Magazin. Darüber hinaus habe der 28-Jährige einen als gestohlenen gemeldeten Reisepass dabei gehabt. Bei der Überprüfung seiner Identität stellte sich heraus, dass er mit einem Haftbefehl wegen Betruges gesucht wurde.

Der Mann, der obendrein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand, wurde dem Landeskriminalamt überstellt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn wird nunmehr zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Rauschmitteleinwirkung sowie Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt.