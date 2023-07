Am Bahnhof Bernau stoppte die Polizei einen Regionalzug. Grund war eine auffällige Person mit einem verdächtigen Gegenstand an Bord. Der Zugverkehr war für etwa vier Stunden unterbrochen.

Bernau -Wegen einer psychisch auffälligen Person an Bord hat die Bundespolizei einen Regionalzug im Bahnhof Bernau bei Berlin gestoppt. Die auffällige Person sei am Freitagvormittag gegen 11 Uhr von einem Zeugen gemeldet und dann von Beamten im Bahnhof Bernau in dem Zug in Gewahrsam genommen worden, teilte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Berlin auf Anfrage mit.

Der 32-jährgie Mann sei auffällig gewesen, weil er Gegenstände dabeihatte, bei denen eine Gefährlichkeit nicht ausgeschlossen werden konnte, sagte die Sprecherin. Daher habe ein Entschärferteam des Brandenburger Landeskriminalamts diese untersucht – es wurde auch ein sogenanntes Wasser-Gewehr eingesetzt. Nähere Angaben zu den möglicherweise gefährlichen Gegenständen machte die Sprecherin nicht.

Sperrung in Bernau: Bahnverkehr wieder aufgenommen

Am Nachmittag gab die Polizei schließlich Entwarnung. Die Streckensperrung der S2 zwischen Bernau und Zepernick wurde aufgehoben und der S-Bahnverkehr wurde wieder aufgenommen, so die Berliner S-Bahn auf Twitter. Auch die Regionalbahn verkehrt inzwischen wieder. Betroffen waren die Regionalbahn-Linien RB 24 (Eberswalde-Flughafen BER), RE 3 (Stralsund-Wittenberg) und RE66 (Stettin-Berlin).