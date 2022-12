Ein Autofahrer raste durch Berlins Innenstadt. Mit seiner Fahrweise brachte er andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.

Berlin: Polizei stoppt Smart-Fahrer nach riskantem Autorennen in Tegel

Die Berliner Polizei hat in Tegel ein Autorennen gestoppt. Die Einsatzkräfte bemerkten am Dienstagabend einen Smart-Fahrer, wie er bei einem sogenannten Alleinrennen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Berliner Straße in südlicher Richtung unterwegs war.

Wie die Einsatzkräfte auf Facebook mitteilen, fuhr der 36-Jährige sehr dicht auf. Bei seinen riskanten Überholmanövern habe er nicht geblinkt, zudem fuhr er dabei über eine Busspur.

Raser fuhr Schlangenlinien und nutzte die Busspur zum Überholen

Der Mann raste an einem Polizeirevier vorbei und fuhr gefährlich dicht an einen BVG-Bus heran, scherte dann plötzlich nach links zum Überholen aus. Ein Autofahrer auf der linken Fahrspur konnte durch ein Bremsmanöver gerade noch rechtzeitig eine Kollision verhindern, so die Polizei weiter. Anschließend fuhr der Raser Schlangenlinien, offenbar auf der Suche nach der nächsten Gelegenheit zum Überholen.

Auf der Seidelstraße überholte er dann von rechts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge. Dabei nutzte er erneut die Busspur. Polizisten, die während der Verfolgung die Fahrt filmten, erklärten später, der Raser sei mit 90 Stundenkilometern unterwegs gewesen.

Höhe Otisstraße fuhr der Mann aus Berlin-Reinickendorf wiederum an einen BVG-Bus extrem dicht heran und scherte nach links zum Überholen aus. Der Bus wollte an der Stelle eigentlich gerade links abbiegen und hatte längst den Blinker nach links gesetzt. Nur durch ein Bremsen konnte der Fahrer des Busses eine Kollision verhindern.

Polizei: Auch ein Rennen ohne Gegner ist ein Autorennen

Nach einem erneuten Überholmanöver, bei dem der Smart beinahe einen Bus der BVG gerammt hätte, stoppten die Beamten die gefährliche Fahrt. Dem 36-Jährigen sei laut Polizeiangaben sofort klar gewesen, dass sein Verhalten zum Entzug des Führerscheins führen könnte. Daraufhin flehte er die Einsatzkräfte an, dass er die Fahrerlaubnis behalte muss, da er beruflich darauf angewiesen sei.

Die Polizei ließ sich davon nicht beeindrucken. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde nicht nur der Führerschein, sondern auch der Smart eingezogen. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens verantworten.

Ein Autorennen kann auch dann strafbar sein, wenn es keinen Gegner gibt. Dabei entscheidet die maximale Geschwindigkeit, die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer sowie die Rücksichtslosigkeit.