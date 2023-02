Polizei sucht Eigentümer von gestohlenen Gegenständen Bei einer Durchsuchung in Cottbus hat die Brandenburger Polizei zahlreiche gestohlene Gegenstände gefunden. Die Aktion vor wenigen Tagen war Bestandteil von ... dpa

ARCHIV - Ein Polizeibeamter steht zwischen zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei. ild Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolb

Cottbus -Bei einer Durchsuchung in Cottbus hat die Brandenburger Polizei zahlreiche gestohlene Gegenstände gefunden. Die Aktion vor wenigen Tagen war Bestandteil von Ermittlungen der Kripo, teilte die Polizeidirektion Süd am Freitag mit. Ein Teil des Diebesguts konnten demnach bereits an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Nun sucht die Polizei nach den Eigentümern der zwei Dutzend übrigen Gegenstände.