Polizei sucht Kunstwerke: Zehn Fotografien von Andreas Rost gestohlen

Die Berliner Kriminalpolizei sucht nach mehreren Kunstwerken. Im Zusammenhang mit Verladearbeiten wurde am 20. Oktober 2022 aus einer Galerie in Berlin-Mitte ein Karton mit zehn Fotografien aus der Serie „Architektonische Studienblätter“ von Andreas Rost entwendet. Der Verbleib ist bis heute unklar, die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten.

Die entwendeten Fotografien tragen die Titel: Mehringdamm , Wiener Straße, Kapelle Ufer, Hallesches Ufer, Holzmarktstraße, Bundesallee, An der Schillingbrücke, Kottbusser Straße, Bundesallee (2) und Schloßplatz. Die Bilder sind zudem im ungefähren Format 44 × 35 cm und wurden in einer Auflage von sechs je Fotografie vertrieben.

Die entwendeten Fotografien sind rückseitig mit der Editionsnummer „2/ 6 + 2 AP“ beschriftet und vom Künstler signiert.

Die Fotografie „Schlossplatz“ Berliner Polizei

Die Fotografie „Bundesallee“. Berliner Polizei

Die Fotografie„ Kottbusser Straße“. Berliner Polizei

Die Fotografie„ An der Schillingbrücke“. Berliner Polizei

Die Fotografie „Bundesallee (2)“. Berliner Polizei

Die Fotografie „Hallesches Ufer“. Berliner Polizei

Die Fotografie „Holzmarktstraße“. Berliner Polizei

Die Fotografie „Kapelle Ufer“. Berliner Polizei

Die Fotografie „Wiener Straße“. Berliner Polizei

Die Fotografie „Mehringdamm“. Berliner Polizei

Die Kriminalpolizei fragt: Wo wurden die Bilder zum Kauf, Tausch oder als Pfand angeboten?

Wer kann Hinweise zum Verbleib machen?

Sachdienliche Hinweise bitte unter der Vorgangsnummer 221021-1805-i00480 an die sachbearbeitende Dienststelle oder an jede andere Polizeidienststelle. Informationen können außerdem per E-Mail abgegeben werden.