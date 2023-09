Polizei sucht nach Schüssen im Schillerkiez Zeugen

Berlin -Nach Schüssen im Schillerkiez in Berlin-Neukölln bittet die Mordkommission des Landeskriminalamtes die Öffentlichkeit um Hilfe und sucht Tatzeugen. Dabei war in der Nacht zum 30. August ein 20-Jähriger an einem Bein verletzt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Anwohner der Schillerpromenade hatten die Schüsse gehört. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Verletzte in Begleitung eines weiteren Mannes. Die Unbekannten flohen nach der Tat mit einem Auto, das später am Delfter Ufer total ausgebrannt aufgefunden wurde.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den möglichen Tätern oder den Insassen des Autos machen können.