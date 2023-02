Polizei sucht nach Straftäter aus Sicherungsverwahrung Die Polizei sucht weiter nach einem in Berlin geflohenen Straftäter aus Brandenburg an der Havel. Der Mann, der wegen Totschlags und Sexualdelikten verurteil... dpa

Potsdam/Berlin -Die Polizei sucht weiter nach einem in Berlin geflohenen Straftäter aus Brandenburg an der Havel. Der Mann, der wegen Totschlags und Sexualdelikten verurteilt worden war, ist in der Sicherungsverwahrung untergebracht und entkam am Mittwoch in der Hauptstadt als er unter Aufsicht für eine gewisse Zeit die Vollzugseinrichtung verlassen durfte. Bislang wurde der Mann noch nicht gefasst, wie eine Sprecherin des Justizministerium am Freitagvormittag sagte. Sie kündigte für den Nachmittag Informationen zu dem Fall an.