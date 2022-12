Polizei sucht nach Vater von Fußballprofi Kai Brünker Die Polizei sucht nach dem verschwundenen Vater von Kai Brünker. Der 61-Jährige war einen Tag vor Heiligabend zuletzt gesehen worden. dpa

Polizeibeamte suchen das Ufer der Brigach nahe des Bahnhofs in Villingen-Schwenningen nach dem Vermissten ab. Silas Stein/dpa

Villingen-Schwenningen -Mit einem Hubschrauber und Polizeitauchern ist die Polizei in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) am Mittwoch erneut auf der Suche nach Hinweisen auf den vermissten Vater des Magdeburger Fußballprofis Kai Brünker. Der 61-Jährige war am Abend des 23. Dezember zuletzt in der Innenstadt des badischen Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gesehen worden. Seitdem ist er spurlos verschwunden. Rund 100 Polizisten sind bei der großen Suchaktion beteiligt.