Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Busunfall in Steglitz Nach dem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Berlin sucht die Polizei Zeugen des Geschehens am vergangenen Samstag. „Wer kann Angaben zum Hergang... dpa

ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Berlin -Nach dem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Berlin sucht die Polizei Zeugen des Geschehens am vergangenen Samstag. „Wer kann Angaben zum Hergang des Unfalls machen?“, fragte die Polizei am Donnerstag. Gesucht wurden auch Fahrgäste des Busses, die sich bisher noch nicht gemeldet hätten.