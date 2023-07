Polizei: Tödlicher Sturz von Kind aus Hochhaus war Unfall

Berlin -Bei dem tödlichen Sturz eines Zehnjährigen aus einem Hochhaus in Berlin-Neukölln geht die Polizei ersten Erkenntnissen zufolge von einem Unfall aus. „Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Die genauen Hintergründe blieben zunächst unklar, die Ermittlungen dauern an. Der Junge war in der Nacht zum Freitag gegen 1.30 Uhr aus einem offenen Fenster im neunten Stock des Wohnhauses gefallen.

Den Angaben der Sprecherin zufolge wohnte der Junge dort mit seinen Eltern. Ein Passant habe den schwer verletzten Jungen entdeckt und die Rettungskräfte gerufen. Nach dem Versuch das Kind zu reanimieren, kam der Junge in ein Krankenhaus, in dem er an seinen Verletzungen starb.

Die Angehörigen des Zehnjährigen hielten sich laut Polizei zum Zeitpunkt des Sturzes in der Wohnung auf. Nach dem Unglück wurden sie zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Auch mehrere Einsatzkräfte nahmen demnach das Angebot einer sogenannten Einsatznachbetreuung in Anspruch.