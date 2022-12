Polizei und Feuerwehr in Berlin mit 300 Bodycams unterwegs Kameras an Polizeiuniformen sind in anderen Staaten und deutschen Bundesländern schon verbreitet. Sie sollen Angreifer abschrecken. Und zugleich dazu beitrag... dpa

Berlin -An der Polizeiuniform fällt die Kamera zunächst kaum auf, der schriftliche Hinweis „Video“ auf der Brust des Polizisten sticht allerdings ins Auge. Mit insgesamt 300 sogenannten Bodycams sind Polizei und Feuerwehr in Berlin jetzt ausgerüstet. Mit den kleinen Kameras sollen Polizisten und Feuerwehrleute Situationen, die sich aggressiv entwickeln, filmen. Pöbler und Angreifer sollen so abgeschreckt und die Lage beruhigt werden. Außerdem können die Videofilme als Beweise dienen, wie Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag sagten.