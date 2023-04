Charlottenburg: Auto kracht nach Überholmanöver gegen Transporter

Ein Auto ist in Charlottenburg gegen einen Transporter gekracht. Dabei erlitt eine Frau Kopfverletzungen.

Ein Autofahrer ist Donnerstagabend nach einem Überholmanöver in Berlin-Charlottenburg gegen einen parkenden Transporter gestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei eine Beifahrerin verletzt.

Laut Polizei fuhr der 43-jährige Mann gegen 21.40 Uhr auf dem Siemensdamm in Richtung Jakob-Kaiser-Platz. Dort wechselte er die Spur von ganz links nach ganz rechts. Anschließend prallte er gegen einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Transporter.

Seine 41-jährige Mitfahrerin erlitt durch den Unfall Verletzungen am Kopf und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Der Unfallort blieb wegen der Unfallaufnahme für den Fahrzeugverkehr bis 1 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.