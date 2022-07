In Berlin-Kreuzberg ist es am frühen Mittwochabend zu einem schweren Unfall zwischen einem Carsharing-Auto und einem VW Golf gekommen. Das Unglück ereignete sich an der Kreuzung Stresemannstraße, Ecke Dessauer Straße. Die beiden Fahrer wurden nach Aussagen der Rettungskräfte schwer verletzt.

Sie wurden vor Ort von einem Notarzt eines Rettungshubschraubers versorgt und im Anschluss in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

Die Kreuzung ist aufgrund der Ermittlungen der Berliner Polizei und der damit verbundenen Unfallaufnahme bis auf Weiteres gesperrt.