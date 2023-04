Marzahn: Auto ignoriert rote Ampel und fährt Radfahrer an – Krankenhaus

An einer Kreuzung überquerte der Radfahrer offenbar bei grüner Ampel die Straße, als ein Auto ihn anfuhr. Der 35-Jährige stürzte zu Boden und erlitt Verletzungen am Knie.

Ein Autofahrer hat Sonntagnachmittag in Berlin-Marzahn einen Radfahrer angefahren und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 38-Jährige gegen 17.55 Uhr die Landsberger Allee, um später in die Rhinstraße abzubiegen. Bei rot geschalteter Ampel fuhr er offenbar in den Kreuzungsbereich.

Zeitgleich war die Fußgängerampel für die Landsberger Allee auf grün geschaltet, sodass aus Friedrichsfelde Ost kommend ein 35-jähriger Radfahrer die Fußgängerfurt passierte. Dabei erfasste ihn der Autofahrer mit seinem Wagen.

Daraufhin stürzte der Radler zu Boden und erlitt Verletzungen an der Schulter und am Knie. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.