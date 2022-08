Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Zehlendorf sind am Sonntag ein Mann und seine zwei Kinder zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei Berlin mitteilt, war ein 41 Jahre alter Autofahrer gegen 10 Uhr mit seinem Wagen auf der Onkel-Tom-Straße in Richtung Quermatenweg unterwegs.

Während der Fahrt soll der Fahrzeugführer das Bewusstsein verloren, infolgedessen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren sein. Dabei wurde der Mann schwer und seine beide fünf und elf Jahre alten Töchter, die ebenfalls im Wagen saßen, leicht am Oberkörper verletzt.

Nach Unfall: Polizei beschlagnahmt Führerschein von Familienvater

Alarmierte Rettungskräfte brachten die drei in ein Krankenhaus, wo der Vater stationär und die beiden Kinder ambulant behandelt wurden.

Polizeieinsatzkräfte ordneten eine Blutentnahme bei dem Familienvater an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Für die Unfallaufnahme war die Onkel-Tom-Straße rund 45 Minuten gesperrt. Die Polizei Berlin ermittelt die Unfallursache.