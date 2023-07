Berliner Bahnhöfe: Mitführen von Messern und Pfefferspray am Wochenende verboten

Die Kriminalität an Berliner Bahnhöfen soll eingedämmt werden. Per Allgemeinverfügung verbietet die Bundespolizei Passanten am kommenden Wochenende, gefährliche Gegenstände auf einer Reihe von Berliner Bahnhöfen bei sich zu tragen. Das Verbot gilt auf den Bahnhöfen Friedrichstraße, Alexanderplatz, Ostbahnhof, Warschauer Straße, Ostkreuz und Treptower Park. Ausgenommen sind die U-Bahnhöfe.

Zu gefährlichen Gegenständen zählt die Polizei unter anderem Messer, Pfefferspray und Feuerwaffen aller Art, wie Pistolen, Revolver und Gewehre. Auch Spielzeugpistolen darf man auf dem Gelände der Bahnhöfe nicht bei sich tragen. Die Verfügung gilt am Freitag, den 28. Juli und am Samstag, den 29. Juli 2023 von jeweils 16 bis 5 Uhr am Folgetag. Das Ende der Verfügung ist damit am Sonntagmorgen um 5 Uhr. Laut Mitteilung will die Bundespolizei das Verbot an den fraglichen Bahnhöfen auch kontrollieren.

Ab jetzt gilt die #Allgemeinverfügung (AGV) zum Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen auf ausgewählten Berliner Bahnhöfen.



Sie haben noch Fragen zur AGV?



Hier finden Sie die Antworten auf die häufigsten Fragen 👉🔗https://t.co/khCFtB3Ih8 pic.twitter.com/YkugtUYFrW — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) July 28, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Gewalt eskaliert meist am Wochenende

Laut Polizei passieren Gewaltdelikte und ähnliche Straftaten am häufigsten am Wochenende. Mit der Verfügung wollen die Beamten solche Delikte eindämmen. Das Wochenende für das Verbot wurde laut Polizei willkürlich ausgewählt.