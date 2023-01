Ostkreuz: 300 Vermummte wollen Union-Fans angreifen, Polizei schreitet ein Die Bundespolizei und Berliner Polizei haben vor dem Hauptstadt-Derby einen Angriff auf Union-Fans verhindert. Die Angreifer seien dem Fan-Lager von Hertha BSC zuzurechnen. dpa

Fans von Union Berlin sind auf dem Weg zum Stadion. Die Polizei trennt sie von den Hertha-Fans. Am Ostkreuz wäre es vor dem Derby beinahe zu einer Gewalteskalation gekommen. Imago/Matthias Koch

Berlin -Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Berliner Polizei haben vor dem Hauptstadt-Derby in der Fußball-Bundesliga nach eigenen Angaben einen Angriff auf Fans des 1. FC Union verhindert. Wie die Bundespolizei via Twitter erklärte, versuchten etwa 300 Personen beim Halt einer S-Bahn am Bahnhof Ostkreuz, Anhänger der Gastmannschaft anzugehen.