Berlin: Tesla verunfallt am Kaiserdamm, Feuerwehr rückt mit Kran an

In Berlin ist es auf der Autobahnauffahrt Kaiserdamm zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Feuerwehr rückte mit einem Kran an.

In der Nacht zu Sonntag ist es in Berlin-Charlottenburg zu einem Unfall auf der Auffahrt zur Stadtautobahn gekommen. Nach einem Bericht von vor Ort kollidierte ein Tesla gegen 1 Uhr mit der Leitplanke an der Auffahrt Kaiserdamm. Die Berliner Feuerwehr hob das Elektrofahrzeug anschließend mit einem Kran wieder zurück auf die Fahrbahn. Ob, und wie viele Insassen verletzt wurden, ist derzeit unklar. Während der Bergung war die Autobahnauffahrt für über zwei Stunden gesperrt. Die Unfallursache bleibt bisher ungeklärt, die Polizei ermittelt.