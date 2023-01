In der Fanningerstraße in Lichtenberg fährt ein Audifahrer einen Poller um, streift eine Laterne und einen Verteilerkasten. Er flieht, die Polizei ermittelt.

Raser begeht nach Unfall in Berlin-Lichtenberg Fahrerflucht

Der Fahrer eines Audi ist in der Nacht auf Freitag in der Fanningerstraße in Berlin-Lichtenberg auf einen Bürgersteig gekracht und hat nach dem Unfall die Flucht angetreten.

Der Unfall ereignete sich nach ersten Informationen der Einsatzkräfte etwa gegen 1 Uhr. Dabei wurde ein Poller umgenietet, eine Laterne und ein Stromkasten gestreift. Am Ende wurde ein E-Scooter unter dem Audi begraben. Nach ersten Erkenntnissen konnte kein Fahrer ermittelt werden. Die Untersuchungen der Polizei dauern an. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.