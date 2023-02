Polizei: Vermisste Zwölfjährige ist wieder da Das seit Freitagmittag in Berlin vermisste zwölfjährige Mädchen ist am Sonntag wieder aufgetaucht. „Sie ist wieder da“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.... dpa

Berlin -Das seit Freitagmittag in Berlin vermisste zwölfjährige Mädchen ist am Sonntag wieder aufgetaucht. „Sie ist wieder da“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Zwölfjährige sei unversehrt. Mitarbeiter des Ankunftszentrums Tegel hätten das Mädchen am Sonntagmittag wiedererkannt und die Polizei alarmiert. Es gebe bislang keine Hinweise auf eine Straftat.