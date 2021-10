Potsdam - Die Polizei in Brandenburg warnt derzeit vor sogenannten Schockanrufen im Raum Potsdam. Bei dieser Betrugsmasche rufen Täter ihre Opfer an und geben sich als Angehörige in einer Notlage aus. Häufig verlangen sie eine hohe Summe Geld, um beispielsweise eine angebliche Untersuchungshaft oder ein Strafverfahren zu vermeiden.

Im Fall einer 88-jährigen Seniorin in Potsdam wurde eine Kautionszahlung verlangt. Die Betrüger teilten der Frau mit, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei der ein Mensch zu Tode gekommen sei. Die Frau reagierte richtig und rief ihre Tochter an – der Betrugsversuch flog auf. Auch eine 71-Jährige erhielt einen ähnlichen Anruf.

Bei einer 68-jährigen Frau konnte die Geldübergabe von einem aufmerksamen Bankmitarbeiter verhindert werden. Die Frau wollte mehrere Tausend Euro abheben und schilderte dem Mitarbeiter, diese Summe an einen Anwalt als Kautionszahlung übergeben zu wollen. Sofort alarmierte der Mitarbeiter die Polizei. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen in allen drei Fällen.