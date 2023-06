Polizeiauto rast in der Oranienstraße in Auto mit Baby: Mutter verletzt

Ein Streifenwagen ist mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz. In der Oranienstraße überfährt er eine rote Ampel und kracht in einen Mercedes, in dem ein Baby sitzt.

Ein Polizeiauto ist am Montagabend an einem schweren Verkehrsunfall in der Kreuzberger Oranienstraße beteiligt gewesen. Wie eine Sprecherin der Polizei Berlin bestätigte, war der Polizeiwagen gerade auf dem Weg zu einem Einsatz und überfuhr mit eingeschaltetem Martinshorn an der Kreuzung Adalbertstraße eine rote Ampel.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes, an dessen Steuer eine Mutter saß. Die 23-jährige Frau wurde verletzt. Ihr zwei Monate alte Baby blieb zum Glück unverletzt. Die Beamten im Streifenwagen erlitten ebenso kein Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.