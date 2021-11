Aschersleben - Die Polizei in Sachsen-Anhalt bittet bei der Suche nach einem vermissten Mädchen um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht wird die 14-jährige Josefine H. aus Aschersleben (Salzlandkreis). Nach einem Treffen mit ihrem Ex-Freund am 4. November 2021 verschwand Josefine spurlos und gilt seitdem als vermisst. Alle Versuche der Polizei, das Mädchen zu finden, verliefen bislang ohne Erfolg.

Wie die Polizei mitteilt, wollte sich Josefine am Tag ihres Verschwindens mit ihrem Ex-Freund in der Staßfurter Höhe in Aschersleben verabreden, um dort persönliche Gegenstände zu übergeben. Gegen 15.30 Uhr bestand letztmalig Telefonkontakt zu einem anderen Bekannten. Seither ist das Mädchen nicht mehr zu erreichen. In der Schule erschien Josefine bislang nicht. Auch Freunden und sonstige Bekannten hatten bisher keine Hinweise zu Josefines Aufenthaltsort. Die Mutter hat ihrerseits bereits Suchmaßnahmen über die sozialen Medien eingeleitet.

Personenbeschreibung der Vermissten: 165 cm groß und schlank

Dunkelbraunes langes Haar

Bekleidung: schwarze Leggins, schwarze Schuhe, rosa-lila farbige Jacke, grauer Pullover

Schwarzer Rucksack

Sämtliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter 03471/379-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.