Berlin - Seit mehr als drei Monaten wird der 22-jährige Berliner Michael Kohl vermisst. Da die Polizei davon ausgeht, dass sich der junge Mann in Gefahr befinden könnte, hat die Behörde am Dienstag Fotos von ihm veröffentlicht. Ermittler hoffen nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Nach Angaben der Polizei wurde der 1,90 Meter große Mann am Freitag, dem 10. September 2021 zuletzt an seiner Schöneberger Wohnanschrift an der Hohenstaufenstraße gesehen. Zu einem noch unbekannten Zeitpunkt habe er die Wohnung verlassen und kehrte nicht mehr zurück. Dieses Verhalten sei für ihn sehr ungewöhnlich, da er laut Polizei unter Sozialphobie leidet. Unklar sei weiterhin, warum er das Haus verlassen hatte. Warum sich die Polizei erst jetzt an die Öffentlichkeit wendet, war zunächst unklar.

Polizei Berlin Der 22-Jährige könnte laut Polizei in Gefahr sein.

Michael Kohl ist sehr schlank und hochgewachsen. Er hat Geheimratsecken und dunkle, schwarze Haare. Am Tag seines Verschwindens hatte er einen Kinn- und Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einer blauen Jacke. Möglicherweise trägt er auch einen Rucksack bei sich.

Ermittler fragen: Wer hat den Vermissten seit dem 10. September 2021 gesehen oder kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des LKA unter der Telefonnummer 030 4664912444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.