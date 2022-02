Die Zahl der Verkehrsunfallopfer ist in Berlin im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Wert seit 30 Jahren gesunken. Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, sei dies auf das veränderte Mobilitätsverhalten aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen. Demnach hätten die Beschränkungen dafür gesorgt, dass es in der Hauptstadt deutlich weniger Verkehr gab. Die Polizei habe eine Tendenz ausgemacht, die 2020 erstmals zu beobachten war. Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens durch Homeschooling, Homeoffice, Quarantäne und Reisebeschränkungen habe sich auch im Jahr 2021 erheblich auf den Stadtverkehr ausgewirkt, hieß es.

Nach einem Rückgang von 14 Prozent im Vergleich der Jahre 2019 und 2020 blieb die Zahl im zweiten Corona-Jahr mit 127.626 Unfällen (2020: 126.286) nahezu konstant. Besonders erfreulich sei es aus Sicht der Polizei, dass die Zahl der Verkehrsunfallopfer im vergangenen Jahr um fast vier Prozent auf 14.782 gesunken ist. Das ist der niedrigste Wert seit 30 Jahren.

Die Zahl der Verkehrstoten sank 2021 im Vergleich zum Vorjahr von 50 auf 40. Auffällig sei laut Polizei, dass vor allem „schwache Verkehrsteilnehmer“ betroffen waren. So starben 14 Fußgängerinnen und Fußgänger sowie zehn Radfahrerinnen und Radfahrer auf Berlins Straßen. Dem gegenüber stehen neun Insassen von Pkw, fünf Motorradfahrer und zwei Insassen von Lastwagen. Kinder befanden sich nicht unter den tödlich Verunglückten.

Auf Platz eins der Unfallursachen war wie in den Jahren zuvor Fehler beim Abbiegen (10.158 Fälle, 2020: 10.606). Die zweihäufigste Unfallursache war auf missachtete Vorfahrten zurückzuführen (4.589 Fälle, 2020: 4.830), gefolgt von Raser-Unfälle (2.316 Fälle, 2020: 2065) und Fahren unter Alkoholeinfluss (1.239 Fälle, 2020: 1173).

Mehr als 80.000 Fahrzeuge abgeschleppt

Um Radfahrern und Fußgängern ein besseres Sicherheitsgefühl zu geben, hatte die Polizei zusammen mit den Ordnungsämtern und der BVG den ruhenden Verkehr verstärkt überwacht. „Mit Schwerpunktaktionen gelang es, verbotswidriges Halten und Parken unter anderem in zweiter Reihe, an Kreuzungen und Einmündungen, im Bereich von Lieferzonen und auf Radverkehrsanlagen zu verfolgen“, erklärte ein Polizeisprecher. Bei den Einsätzen wurden insgesamt 81.169 Fahrzeuge abgeschleppt - das waren fast 25.000 Fahrzeuge mehr als im Jahr 2020. Ein weites Hauptaugenmerk galt den Radfahrern in Berlin. Die Fahrradstaffel der Polizei registrierte im gesamten Stadtgebiet etwa 60.000 Verkehrsordnungswidrigkeiten.

562 illegale Autorennen angezeigt

Bei mehr als 10.000 mobile und stationäre Verkehrskontrollen versuchte die Polizei, insbesondere Pkw- und Lkw-Fahrer zur Vorsicht beim Abbiegen zu sensibilisieren. Zudem gab es rund 7.700 mobile Geschwindigkeitskontrollen, bei denen 569.816 Verstöße registriert wurden. Außerdem wurden insgesamt 562 illegale Autorennen zur Anzeige gebracht, die regelmäßig zum Führscheinentzug führten.