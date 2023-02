Ein hilfsbedürftiger Mann wird am 27. Januar unvermittelt in einem Berliner U-Bahnhof angegriffen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Wedding: 75-Jähriger in U-Bahnhof verletzt – Polizei sucht Zeugen

Die gefährliche Körperverletzung trug sich in einem U-Bahnhof in Berlin-Wedding zu.

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall in Berlin-Wedding, bei dem ein 75-Jähriger in einer U-Bahn angegriffen und verletzt wurde. Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat am Morgen des 27. Januars 2022 im U-Bahnhof Reinickendorfer Straße.

Den Angaben zufolge stand der Zug gerade im U-Bahnhof, als ein 22-jähriger Tatverdächtiger den hilfsbedürftigen Senior mit einem Tritt „aus der Bahn beförderte“, woraufhin der Mann mit dem Kopf auf den Bahnsteig aufschlug und zunächst reglos liegen blieb. Während der Name des Verdächtigen bereits bekannt ist, suchen die Ermittler nun nach weiteren Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat am Morgen des 27. Januar 2023 gegen 7.50 Uhr beobachtet?

Wer hat Beobachtungen am U-Bahnhof Reinickendorfer Straße vor, während oder nach der Tat gemacht?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben?

Hinweise werden während der Bürozeiten der Berliner Polizei unter der Telefonnummer (030) 4664 – 117 600 sowie an jeder Polizeidienststelle persönlich entgegengenommen.