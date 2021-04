Berlin - Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die A100 ab der Ausfahrt Alboinstraße Richtung Norden seit Donnerstag, 1 Uhr gesperrt. Aufgrund dessen kommt es am Morgen zu Staus und Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei Berlin mitteilt, ist ein Porsche mit einem anderen Auto in der Nacht zu Donnerstag auf der A100 zusammengestoßen.

Guten Morgen #Berlin! Wir starten leider mit schlechten Nachrichten. Die #A100 ist nach einem #Unfall in Fahrtrichtung Wedding in Höhe Alboinstraße #GESPERRT! Auch der #TunnelBritz wurde soeben gesperrt. #STAU aktuell +30 Min! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) April 15, 2021

Der 37-jährige Porschefahrer und der 36-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten umgehend in die Klinik gebracht werden. Ursache des Unfalls soll nach ersten Erkenntnissen überhöhte Geschwindigkeit des Porsche gewesen sein. Beide Fahrer haben sich nicht gekannt, so eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen dauern an.